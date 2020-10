Vlaamse contactopvolging zet sms’en in voor hoogrisicocontacten

Ook de Vlaamse contactopspoorders voelen de sterke stijging van de coronacijfers. Het aantal op te bellen hoogrisicocontacten is van donderdag op vrijdag verdubbeld. Om die mensen allemaal snel te blijven informeren gaat de contactopvolging sms’en sturen in plaats van hen op te bellen, net zoals in Brussel en Wallonië al gebeurde.

Het aantal mensen dat de contactopspoorders moeten opbellen of bezoeken stijgt exponentieel. Van donderdag op vrijdag is het aantal op te bellen besmette personen met meer dan een derde toegenomen, van zo’n 2.800 naar bijna 3.700.

Aangezien één besmette persoon vaak meerdere contactpersonen doorgeeft, gaan die aantallen nog sneller de hoogte in. Het aantal op te bellen hoogrisicocontacten is daardoor op één dag verdubbeld. “Vandaag moeten we er iets meer dan 4.000 bereiken, gisteren waren er dat nog zo’n 2.000”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Om iedereen toch snel de juiste informatie te blijven bezorgen over hun quarantaine en test, schakelt dat vrijdag over naar sms’en voor hoogrisicocontacten in plaats van hen te bellen. “De besmette personen blijven we wel allemaal bellen. Ook mensen zonder mobiel nummer blijven we bellen. We evalueren continu of we werken via telefoon of sms.”

Drie sms’en

Hoogrisicocontacten zijn personen waarvan een besmet persoon aangeeft er langer dan 15 minuten contact mee te hebben gehad op een afstand minder dan 1,5 meter. Deze personen moeten zeven dagen in quarantaine gaan en zich laten testen. Hoogrisicocontacten die niet gebeld worden door de contactopspoorders, zullen drie sms’en krijgen: een sms met de melding dat ze een risicocontact zijn, in quarantaine moeten gaan en zich laten testen, een sms met een activatiecode waarmee ze zich kunnen laten testen in een testcentrum en een sms met een websiteadres voor meer info.

Om prioriteit te geven aan het snel bereiken van het fors stijgende aantal besmette personen en hoogrisicocontacten, belt de contactopsporing sinds vrijdag niet meer naar de laagrisicocontactpersonen van een besmette persoon. Die krijgen ook geen sms. Laagrisicocontactpersonen hebben een contact gehad met de patiënt, maar minder dan 15 minuten of op voldoende afstand. Voor hen was het advies om waakzaam te zijn voor symptomen, afstand te houden en contacten te beperken.