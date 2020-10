Vlaamse regering zet licht op groen voor 43 Bijscholen

Vanaf volgende week kunnen er in Vlaanderen 43 Bijscholen aan de slag om na de lesuren leerachterstand weg te werken. In groepjes van minstens zeven krijgen leerlingen in die Bijscholen de kans de leerachterstand van de lockdownperiode verder in te halen. Deelname is vrijwillig en voor de leerlingen geheel kosteloos. Dat hebben Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) vrijdag bekendgemaakt.

De Vlaamse regering wil zo veel mogelijk leerlingen de kans geven om de eventuele schoolse vertraging die is veroorzaakt door de lockdown in te halen. Zo werden er in juli en augustus zomerscholen georganiseerd en was er de virtuele Zomerschool.Vlaanderen.

In de herfst en winter ondersteunt de Vlaamse regering dan weer ‘Bijscholen’, waar scholieren extra ondersteund kunnen worden. In de bijscholen wordt er na de lesuren, in het weekend of tijdens de herfst-, kerst- of krokusvakantie gewerkt om leerachterstand opgelopen tijdens de lockdown te remediëren.

Kosteloos

Vanaf volgende week maandag 19 oktober en tot uiterlijk 19 februari 2021 kunnen 43 Bijscholen aan de slag. Elke Bijschool kiest de invulling op maat van de noden van de leerlingen.

De organisatie ligt in handen van de scholen, die hiervoor samen kunnen werken met een lokaal bestuur. De Vlaamse regering voorziet vanaf 7 regelmatige leerlingen een bedrag van 125 euro per 4 uur, waarmee ook een vergoeding voor de begeleiders betaald kan worden.

Minister van Onderwijs Ben Weyts is dankbaar dat de scholen bovenop al het andere werk toch nog hebben ingetekend op het initiatief van de Bijscholen. “Extra begeleiding na de lesuren, op maat van de leerlingen, kost inspanningen, maar zal ook lonen”, meent de N-VA-minister.

Minister Somers benadrukt dat deelnemen kosteloos is. Op die manier kunnen ook de meest kwetsbare kinderen bereikt worden. “Het zijn juist deze kinderen die het meeste leerachterstand hebben opgelopen door de sluiting van de scholen. Deze gezondheidscrisis mag geen kansencrisis worden”, aldus Somers.