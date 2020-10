Kevin De Bruyne haakt bij Manchester City af voor wedstrijd tegen Arsenal

De Engelse vicekampioen Manchester City kan zaterdagavond in het thuisduel tegen Arsenal op de vijfde speeldag in de Premier League geen beroep doen op Kevin De Bruyne, zo bevestigde coach Pep Guardiola vrijdag tijdens het persmoment aan Britse media.

KDB moest vorige zondag op bezoek bij Engeland in de Nations League in de tweede helft zijn vervanging aanvragen. De middenvelder bleek toen niet honderd procent te zijn en had tijdens de wedstrijd iets gevoeld. De Bruyne reisde vervolgens niet mee af naar IJsland, maar keerde maandag terug naar City, in de hoop de topper van dit weekend nog te halen. Volgens Guardiola valt de kwetsuur wel mee, al is het nog onduidelijk hoelang de Rode Duivel out zal zijn.

Zijn afwezigheid is een stevige aderlating voor City, dat met vier op negen erg wisselvallig aan het seizoen begonnen is. KDB scoorde in zijn carrière al vijf keer tegen Arsenal, tegen geen enkele club was hij doeltreffender. Guardiola kan daarnaast eveneens niet rekenen op aanvaller Gabriel Jesus. Sergio Agüero traint wel opnieuw met de selectie.

