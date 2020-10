Charles Michel: “Fysieke Europese toppen blijven belangrijk bij gevoelige debatten”

Ondanks de snel stijgende coronacijfers in België en de rest van Europa, blijft Europese Raadsvoorzitter Charles Michel hameren op het belang van fysieke bijeenkomsten van de EU-leiders als het om gevoelige debatten gaat. “Video-overleg heeft zijn limieten”, zei hij vrijdag na de tweede dag van de Europese top.

Michel benadrukte dat hij voor elke top bij de 27 leiders polst hoe ze staan tegenover een fysieke bijeenkomst. Het moet gezegd dat in het Europagebouw, waar de vergaderingen van de Europese Raad doorgaan, strikte veiligheidsmaatregelen gelden. Zo worden de nationale delegaties tot het strikte minimum beperkt, wordt alles grondig ontsmet en doen medewerkers van de Raad de deuren open, om te vermijden dat ze door te veel personen aangeraakt zouden worden.

Sinds de uitbraak van de coronapandemie belegde Michel verschillende videovergaderingen van de Europese Raad, maar zeker de top van juli, waar beslist werd over de meerjarenbegroting en het corona-herstelfonds, vereiste de fysieke aanwezigheid van de leiders. Sinds de zomer vond elke top in Brussel plaats. “Tijdens gevoelige debatten is dat handig om compromissen te sluiten”, zei Michel vrijdag.

Op de top van deze week moesten twee leiders de vergadering verlaten omdat ze - weliswaar in de dagen voor de top - nauw contact hadden gehad met iemand die achteraf met corona besmet bleek: Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Finse premier Sanna Marin. Om dezelfde reden reisde de Poolse premier Mateusz Morawiecki niet naar Brussel af.

Door de coronapandemie ziet de Duitse bondskanselier Angela Merkel zich wel genoodzaakt om de informele top van 16 november over de Europese relaties met China af te gelasten. Die zou in Berlijn doorgaan. “Dat is een signaal dat we moeten geven”, zei Merkel vrijdag.