Wim De Decker strijkt bij AA Gent plooien glad met Yaremchuk: “Ik wist wat er speelde, het is opgelost”

“De voorbije tien dagen merkte je toch dat je na die laatste thuiswedstrijd toch in een leukere situatie komt omdat je een goede wedstrijd hebt gespeeld”, kijkt Wim De Decker tevreden terug op de afgelopen interlandbreak. “Dan hoop je die jongens natuurlijk wel bij je te houden maar dat lukt hier niet, want we hebben veel internationals. We hebben anderzijds toch een goede periode gehad met een goede dynamiek. Je merkt dat er in de groep iets gebeurt.”

Maar De Decker moest dus noodgedwongen toch opnieuw met een beperkte groep werken en haalde er daarom ook enkele beloften bij: “Ik ben tevreden van hun trainingsarbeid. Zeker tijdens die eerste week. Nadien merkte je toch ook wel dat ze wat op hun tandvlees zaten. Maar ik werk graag met die jongens en het is ook interessant om hen aan het werk te zien. Sommigen lieten een goede indruk na, voor anderen was het een leermoment waarbij je merkt dat ze nog een weg hebben af te leggen maar dat is normaal.”

En dan was het voor de Gentse coach ook gespannen afwachten in welke conditie zijn internationals zich opnieuw zouden aanmelden: “En dan komen die verplichte covid-tests er nog eens bij. En omdat niet iedereen op hetzelfde moment terugkomt, wordt dat een ganse puzzel. Sommige jongens konden al drie dagen meetrainen, anderen één of twee. Nu is het de kunst om iedereen meteen opnieuw mee te krijgen in onze manier van werken. Daar zijn we volop mee bezig.”

“Het lijkt momenteel goed te zitten in hoofd van Yaremchuk”

Eén van de Buffalo’s die terugkeerde na interlandverplichtingen was uiteraard Roman Yaremchuk. De Oekraïener gooide op de vooravond van het sluiten van de transferperiode nog eens een knuppel in het hoenderhok maar na enkele gesprekken, blijkt de aanvaller een transfer tot nader order uit zijn hoofd te hebben gezet:

“Ik zat al vaak met hem samen”, aldus De Decker. “Ik wist dus wel wat er bij hem speelde en waar hij mee bezig was. De club heeft daar goed op gereageerd en die zaken zijn uitgeklaard. Het is opgelost, lijkt het. Ik hoop het alvast. Het lijkt me momenteel ook wel goed te zitten in zijn hoofd. Daarom zal hij niet elke week twee keer scoren maar hij moet zich wel goed voelen in een groep. En je moet hem voldoende stof meegeven want hij wil nog altijd beter worden.”

Cercle begin van drukke periode

Morgen wacht er AA Gent, op bezoek bij Cercle Brugge, alweer de volgende opdracht. En het duel op Jan Breydel is meteen ook de start van een bijzonder drukke periode. Volgende week reizen de Buffalo’s ook af naar Tsjechië voor de eerste groepswedstrijd in de Europa League tegen Slovan Liberec. Maar De Decker focust eerst op het duel met Cercle: “Zaterdag wacht er ons een stugge tegenstander, dat hebben ze de laatste wedstrijden laten zien. Als ze kunnen, proberen ze ook te voetballen. Maar we zullen hun blok in beweging brengen.”

En daarbij hoopt de Gentse coach dat zijn team opnieuw ook organisatorisch enkele stappen zet: “Tegen Beerschot gaven we nog te veel kansen weg. We hadden het daar al eerder over. Dat was een minder punt van die partij. De match was wel al deels gespeeld maar dat is geen excuus. Toch zag ik al een vrij groot verschil: ik zag wel al wat meer wat we vroegen. Nog niet genoeg maar hier kunnen we op verder werken. Zo’n laat tegendoelpunt, blijft bij mij toch lang op de maag liggen.”