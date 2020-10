‘Dode’ man na 20 uur levend uit diepvries gehaald

In India heeft de politie een 74-jarige man uit een diepvriezer gered. De Indiër was in het toestel geplaatst door zijn broer, in de veronderstelling dat hij was overleden. Meer dan twintig uur later bleek dat niet het geval te zijn en werd de man gered.

Het incident vond plaats in Salem, een stad in de Indische deelstaat Tamil. NaduBalasubramanya Kumar was al enige tijd ziek en aan het bed gekluisterd. Toen hij werd ontslagen uit het ziekenhuis, wachtte zijn familie dan ook zijn dood af. Op maandag bemerkte Saravanan Kumar dat zijn broer niet meer bewoog. Daarop bestelde de familie een vriezer, naar eigen zeggen “om het lichaam goed te houden voor de laatste rituele handelingen”. Kumar werd in het toestel gelegd en met een glazen deksel afgedekt.

Toen medewerkers van het verhuurbedrijf het toestel een dag later kwamen ophalen, waren ze geschokt door wat ze zagen: de vermeende overledene in de vriezer hapte naar adem en rilde van de kou. Daarop werden de hulpdiensten verwittigd en kon de man, na ruim twintig uur, uit de diepvries bevrijd worden.

Het incident zorgde voor grote verontwaardiging in de lokale gemeenschap, al is er nog niet meteen sprake van kwaad opzet. De broer stelt dat hij echt dacht dat Balasubramanya Kumar was overleden. Naar verluidt zou hij gezegd hebben: “De geest van mijn broer is nog niet weg dus daarop wachten we.” De man is ondervraagd, maar blijft in afwachting van het onderzoek voorlopig niet aangehouden. In ieder geval is er sprake van nalatigheid waardoor het leven van zijn broer ernstig in gevaar kwam. Kumar verblijft momenteel opnieuw in het ziekenhuis, zijn toestand is stabiel.