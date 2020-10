Meerderheid besmette personen heeft geen idee van besmettingsbron

De meerderheid van de mensen die van 1 september tot 13 oktober besmet raakten met het coronavirus, heeft geen idee waar dat precies gebeurde. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Op de tweede plaats staat het gezin en de derde mogelijke besmettingsbron is het werk.

De contacttracers die mensen met een coronabesmetting bellen, stellen hen ook steeds de vraag waar ze zelf denken dat ze het virus hebben opgelopen. Ze vragen hen ook waar ze nog geweest zijn in hun zogenaamde besmettelijke periode voor de start van de isolatie.

Uit de antwoorden blijkt dat de meerderheid (1.669) van de bevraagden geen idee heeft waar ze het virus opliepen. Op de tweede en derde plaats staan het gezin (657) en het werk (628), gevolgd door een andere activiteit (473), via een vriend (398), sportvereniging (275), horeca (178), hobby (159) en op reis (113).

Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid: “Deze gegevens bevestigen een aantal inzichten die we al hadden uit het eigen en het lokale bron- en clusteronderzoek: vaak hebben besmette personen zelf geen idee waar ze besmet zijn geraakt, en waar ze wel een vermoeden hebben duikt het gezin het vaakst op. Laten we echter niet vergeten dat mensen vaak niet weten waar ze besmet zijn geraakt en gezin of werk makkelijker als mogelijke bron genoemd zal worden dan bijvoorbeeld horeca.”

Wanneer mensen aangeven waar ze nog geweest zijn in hun besmettelijke periode, duiken restaurants, horeca en sport het vaakst op. “Dat betekent uiteraard nog niet dat ze daar ook iemand besmet hebben, maar het geeft wel aan dat zeker ook daar de gouden regels zoals afstand houden en andere maatregelen maximaal gerespecteerd moeten worden.”

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de resultaten van deze bevragingen voor heel Vlaanderen gebundeld en stelt die vanaf nu beschikbaar voor de lokale besturen via de zogenaamde Vlaamse controletoren in de ZorgAtlas, een online rapporteringsinstrument van Zorg en Gezondheid.