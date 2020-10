Minstens 94 doden bij overstromingen in India

In India hebben overstromingen op enkele dagen tijd het leven gekost aan minstens 94 mensen. Dat hebben overheden van de getroffen gebieden, in het westen en in het zuiden van het land, vrijdag gemeld.

De overstromingen zijn een gevolg van de ongewoon zware regenval voor deze periode van het jaar.

Vooral de zuidelijke deelstaat Telangana, met de miljoenenstad Hyderabad, werd zwaar getroffen. Daar kwamen volgens de regionale overheid sinds dinsdag al zeker vijftig mensen om het leven. De totale stormschade wordt er geraamd op ongeveer 60 miljard roepie (670 miljoen euro).

Het moessonseizoen in India duurt normaal gezien van juni tot begin oktober. Dit jaar heeft het regenseizoen in heel India al zeker aan 1.030 mensen het leven gekost, zo blijkt uit cijfers die het ministerie van Binnenlandse Zaken halfweg september had verspreid.