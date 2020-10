Wereldprimeur: Duitse kernfysici meten kleinste tijdsspanne ooit

Duitse kernfysici hebben een merkwaardig stopwatch-wereldrecord neergezet. De onderzoekers uit Frankfurt slaagden er met hun collega’s uit Berlijn en Hamburg in om de kleinste tijdspanne ooit te meten. Dat heeft de Goethe Universiteit in Frankfurt vrijdag bekendgemaakt.

De tijdspanne is ongelooflijk kort en ligt in het bereik van zogenaamde zeptoseconden. Een zeptoseconde is een biljoenste van een miljardste van een seconde. De onderzoekers maten hoe lang een lichtdeeltje nodig heeft om dwars door een waterstofmolecule te gaan - ongeveer 247 zeptoseconden. De wetenschappers maakten daarbij gebruik van röntgenlicht.