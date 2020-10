“Nu nog zien we de gevolgen van maanden geleden”: spoedarts waarschuwt niet zelf te beslissen om consultatie of operatie uit te stellen

“Nu nog zien we de gevolgen van de maanden maart, april en mei toen patiënten zelf beslisten om consultaties en operaties te annuleren”, zegt spoedarts Kevin Vereecken van ZNA Stuivenberg in Antwerpen. De schade is soms onherstelbaar. “Zeker bij chronisch zieke personen. Ik heb in mijn leven nog nooit zo veel amputaties moeten uitvoeren bij diabetespatiënten als de afgelopen maanden.”