Vechtpartij op opendeurdag nadat moeder hamburger naar leerkracht gooit

Vinderhoute / Brugge / Lievegem - Een koppel uit Waarschoot heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor een vechtpartij op de school van hun 17-jarige dochter. De situatie liep uit de hand toen de moeder een hamburger naar een leerkracht gooide. Haar echtgenoot stond ook terecht voor een aanvaring met de politie.

Op 3 juni 2018 hield Vrije School Haverlo in Assebroek (West-Vlaanderen) haar opendeurdag. De ouders van een 17-jarige leerlinge hadden al een hamburger besteld en stonden ook aan te schuiven bij het frietkraam. Toen vier leerlingen van een leerkracht hun beurt niet moesten afwachten, gingen de poppen aan het dansen. S.V. (52) gooide een hamburger naar een leerkracht en ging haar fysiek te lijf. Haar man M.G. (52) en hun dochter lieten zich tijdens de vechtpartij ook niet onbetuigd. De school vorderde 1.000 euro reputatieschade en een symbolische euro voor de drie betrokken leerkrachten.

M.G. was op 27 augustus in Sint-Laureins opnieuw bij een gewelddadig incident betrokken. Hij wilde tussenbeide komen toen zijn zoon een conflict had met een andere man. Ondertussen was de politie ook al ter plaatse. De beklaagde stapte met een baseballknuppel op hen af en zei dat hij het zelf wel zou regelen. Ook zijn arrestatie verliep niet zonder slag of stoot. De agenten moesten pepperspray gebruiken om de weerspannige man in te rekenen. “Stom wijf, als je mij nog één keer peppert, sla ik u de kop in”, zou G. toen geroepen hebben.

Het parket vorderde voor vader en moeder respectievelijk vijftien en acht maanden effectieve gevangenisstraf. De verdediging beweert echter dat de dochter van de beklaagden gepest werd door medeleerlingen en leerkrachten. Volgens hun advocate stond het gezin al 20 minuten te wachten toen vier leerlingen mochten voorsteken. “Dat was zogezegd voor een taak, maar hun eigen dochter moest die taak ook maken”, klonk het. Naar eigen zeggen zou enkel het meisje zelf tijdens de schermutseling geslagen hebben. Het incident in Sint-Laureins was volgens de verdediging dan weer te wijten aan buitensporig geweld van de politie.

De rechter doet uitspraak op 20 november.