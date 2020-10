Resem nieuwkomers en gevecht om koppositie in eigen land, drie stadsderby’s in buitenland: voetbalweekend doet likkebaarden

Na al het interlandgeweld zouden we het al bijna vergeten, maar komend weekend staat er voor veel spelers die op Deadline Day gehaald werden een première voor hun nieuwe club op het programma. Tegelijkertijd wordt er in de Jupiler Pro League gevoetbald om de koppositie, en wordt de titelstrijd in het buitenland gekleurd door liefst drie derby’s aan de top van het klassement. Hopelijk heeft u uw afstandsbediening bij de hand.