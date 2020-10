Koning Albert reageert op ontmoeting koning Filip en prinses Delphine: “Mijn echtgenote en ikzelf zijn verheugd over het initiatief”

Koning Albert II heeft gereageerd op de ontmoeting tussen koning Filip en prinses Delphine en “schaart zich achter hun gezamenlijke boodschap.” Dat meldt het Koninklijk Paleis.

“Ik schaar me volledig achter het communiqué dat de Koning en Prinses Delphine hebben vrijgegeven en sluit me aan bij de gedachte achter dit bericht. Mijn echtgenote en ikzelf zijn verheugd over het initiatief van de Koning, het begin van betere tijden voor ons allen en in het bijzonder voor Delphine.” Zo klinkt de boodschap die het Paleis in naam van Koning Albert uitstuurt.

Koning Filip en Prinses Delphine stuurden gisteren een gezamenlijke boodschap uit over hun eerste ontmoeting. “Vrijdag 9 oktober hebben wij elkaar voor de eerste maal ontmoet in het Kasteel van Laken. Het was een warme ontmoeting. Dit uitgebreid en bijzonder gesprek gaf ons de gelegenheid om elkaar te leren kennen. We hebben gesproken over onze eigen levens en onze gemeenschappelijke interesses. Deze band zal zich verder in familieverband ontwikkelen”, klonk het.

