Adios Pablo Zabaleta: ex-ploegmaat Kompany en De Bruyne hangt voetbalschoenen aan de haak

Voormalig Manchester City-verdediger Pablo Zabaleta (35) houdt het na achttien “fantastische jaren” voor bekeken als voetballer. Dat heeft de Argentijn vrijdag aangekondigd op Twitter.

Zabaleta groeide bij Manchester City (2008-2017) uit tot een clubicoon. Hij speelde 333 wedstrijden voor de Citizens, waarmee hij twee Premier League-titels won. Verder veroverde hij met City één FA Cup en twee keer de League Cup.

Na negen seizoenen bij Manchester City trok Zabaleta in 2017 naar West Ham United. Voor die club zou hij nog in 80 wedstrijden aantreden. De rechtsachter begon zijn carrière in eigen land bij San Lorenzo (2002-2005). Zijn eerste club in Europa was Espanyol Barcelona (2005-2008).

“Na achttien jaar als profvoetballer heb ik de beslissing genomen om er een punt achter te zetten”, zo luidt de mededeling van Zabaleta, die 58 caps verzamelde voor Argentinië. “Het zijn fantastische jaren geweest die me de kans hebben gegeven om unieke en onvergetelijke momenten mee te maken.”