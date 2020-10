Ook de liefde lijdt onder corona in risicogebieden Verenigd Koninkrijk: daten en ‘casual sex’ nu verboden

De negen miljoen inwoners van Londen zullen binnen geen familie of vrienden meer mogen ontvangen. Dat heeft de burgemeester van de Britse hoofdstad aangekondigd. De maatregel zal ook een grote invloed hebben op het liefdesleven van velen: wie niet samenwoont met zijn of haar liefdespartner, mag die immers niet meer in huis (of bed) verwelkomen.

Vanaf middernacht gelden voor verschillende regio’s in het Verenigd Koninkrijk strengere maatregelen. De regering heeft er een systeem van drie alarmfases uitgewerkt en voor steden die zich in fase 2 of 3 bevinden, gelden zware beperkingen. Zo is aangekondigd dat inwoners uit de gebieden met de meeste besmettingen niet langer vrienden of familie in eigen huis mogen ontvangen. Enkel wie in het huis woont, is er welkom. Dat betekent dat liefdespartners die nog niet samenwonen elkaar niet langer thuis mogen uitnodigen. Onder meer in Londen, Essex, York, North East Derbyshire en Chesterfield is ‘casual sex’ uit den boze.

Ook op zoek gaan naar een lief in volle coronapandemie is nog een tikkeltje moeilijker geworden: afspreken met iemand die je nog niet kent is, zelfs op restaurant, niet langer toegestaan voor mensen uit ‘Tier 3’. De stad Liverpool zit al in die derde alarmfase. Of mensen die op zoek zijn naar de liefde zich ook effectief aan deze regels gaan houden, valt te betwijfelen. Vooral koppels die niet samenwonen zullen moeilijk te controleren zijn.

De autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk meldden woensdag dat er in de laatste 24 uur nog eens 19.724 nieuwe besmettingen waren vastgesteld. Het dodental steeg met 137 personen. Met 43.245 doden heeft het Verenigd Koninkrijk tot dusver het hoogste dodental van Europa.