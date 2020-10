Trump maakt geen schijn van kans volgen peilingen, maar waarom zouden we die deze keer wél geloven?

Hoe ijverig Donald Trump ook campagne mag voeren, sinds zijn besmetting met corona gaat hij er in de peilingen elke dag wat op achteruit. Als er niet een of ander groot schandaal losbarst, dan lijkt 3 november niet spannend maar saai te worden. Biden mag zich dan kronen tot de 46ste president van de VS. Áls de peilingen juist zijn, tenminste. Want vier jaar geleden had Donald Trump één kans op vier om te winnen en had Hillary Clinton een duidelijke voorsprong. Trump won toch. Waarom zou het dan dit jaar anders zijn?