Geen Eden Hazard in selectie bij Real, wel zoon van oude bekende als back-up voor Thibaut Courtois

Zinédine Zidane heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de wedstrijd van zaterdag tegen Cadiz. Eden Hazard is er nog niet bij. Lucas Cañizares wel. Hij is de zoon van Santiago Cañizares, voormalig doelman van onder meer Real Madrid, Valencia en de Spaanse nationale ploeg.

De 18-jarige Cañizares, die in Valencia geboren werd, speelt al enkele jaren in de jeugdploegen van Real. Dit weekend maakt hij voor het eerste deel uit van de selectie van het eerste elftal, al zal hij wellicht in de tribune zitten als derde doelman achter Thibaut Courtois en Andriy Lunin.

Voor Sergio Ramos wordt het de tweede keer dat hij een kleedkamer deelt met een Cañizares. De verdediger mocht in 2006 met de Spaanse nationale ploeg mee naar de wereldbeker in Duitsland, samen met Santiago Cañizares, de vader van Lucas, die vooral furore maakte bij Valencia.

Hazard en Odegaard

Eden Hazard is er na zijn recent opgelopen spierblessure nog niet bij tegen Cadiz. Maar vooral rond de niet-selectie van Martin Odegaard is in Spanje veel te doen. De Noor die op jonge leeftijd naar de Spaanse hoofdstad werd gehaald, speelde vorig seizoen op uitleenbasis voor Real Sociedad en zou zich dit seizoen maar wat graag doorzetten bij Real Madrid.