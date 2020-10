T2 Issame Charaï blikt vooruit op treffen met Anderlecht: “Leuven favoriet? Dat zou ik zeker niet zeggen”

Op bezoek gaan bij Anderlecht is voor elke club wat speciaal, maar zeker voor OHL, dat maar 35 kilometer de bus in moet voor wat toch een soort derby is. In afwezigheid van Marc Brys, die er om een privéreden niet bij kon zien, blikte zijn assistent Issame Charaï vooruit op de wedstrijd. “We zitten in een goeie flow en proberen die door te trekken.”

OHL staat boven Anderlecht in het klassement en daar zijn de fans best trots op. Hier en daar worden de Leuvenaars – met dank aan de bloedvorm van Mercier en Sowah – zelfs als favoriet getipt voor zondag. Issame Charaï denkt er anders over. “OHL favoriet? Dat zou ik zeker niet zeggen”, aldus de 38-jarige Antwerpenaar. “Integendeel. Op Anderlecht punten pakken is altijd een ongelofelijke uitdaging. We komen recht uit 1B en spelen met nagenoeg hetzelfde elftal, Anderlecht bulkt van het talent. Het is een grotere club met een bredere kern, maar wij zitten inderdaad in een goeie flow en hopen die door te trekken.”

Het verschil tussen OHL en paars-wit zit hem volgens de ex-speler van KV Mechelen en STVV vooral in het aanwezige talent. “De individuele kwaliteit is groot bij Anderlecht. Verschillende spelers kunnen de wedstrijd op eender welk moment beslissen. Ze hebben een herkenbare stijl, met verzorgd voetbal van achteren uit, en een heel ambitieuze, enthousiaste trainer. Bij momenten vind ik ze eerlijk gezegd héél goed spelen.”

Zelfde aanpak

Anderlecht als opponent of niet, de aanpak verandert bij de verrassende zesde van de Jupiler Pro League niet. “Wij bereiden die wedstrijd op identiek dezelfde manier voor als andere wedstrijden”, zegt Charaï. “Voor de trainers is het niet speciaal, maar ik begrijp natuurlijk dat het voor de spelers wel zo is. Toen ik zelf nog voetbalde was het ook altijd speciaal op Anderlecht.”

Mercier is zoals eerder gemeld onzeker met een knieprobleem. Malinov en Bese keerden pas vandaag terug van hun interlands met Bulgarije en Hongarije, maar zijn heel gebleven en inzetbaar op Anderlecht. Ook Tamari en Eppiah zijn voor het eerst inzetbaar, Osabutey en Ouedraogo komen nog niet in aanmerking.

Vrijdagnamiddag liepen de resultaten binnen van de nieuwe coronatesten bij OHL, iedereen was negatief.