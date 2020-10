Gekke wetenschappers, nieuwsgierige priesters en een filantropische zakenman: wie zijn de mannen achter de instituten die nu corona bestrijden?

Tweede golf, en daar zijn ze weer: de Sciensano’s uit de hele wereld, die elke ochtend hun cijfers ­bombarderen. Hun namen kennen we al: Robert Koch in Duitsland, Pasteur in Frankrijk en Spallanzani in Italië. Maar wie zijn die mannen die in hun

­geboorteland instituten, universiteiten en referentie­labo’s naar zich genoemd kregen en ‘dankzij’ ­corona opnieuw wereldberoemd worden? Een allegaartje van gekke wetenschappers, nieuwsgierige priesters en een filan­tropische zakenman, zo blijkt.