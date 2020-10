Goed nieuws voor Tottenham-fans: “Gareth Bale speelt wellicht dit weekend”, aldus José Mourinho

Gareth Bale zal zondag tegen West Ham zeer waarschijnlijk voor het eerst in actie komen sinds Real Madrid hem uitleende aan Tottenham. Dat zei zijn coach José Mourinho vrijdag.

“Hij zal zondag waarschijnlijk spelen, en anders is het donderdag”, aldus Mourinho. Donderdag treft Tottenham in de Europa League het Oostenrijkse LASK. De 31-jarige aanvaller was de voorbije weken op de sukkel met zijn knie. “De beslissing is nog niet genomen, maar hij wil natuurlijk spelen, al sinds de eerste dag dat hij hier is. Al wat ik kan zeggen, is dat hij heel hard werkt”, ging Mourinho verder.

Bale speelde van 2007 tot 2013 al voor Tottenham, tot hij verkaste naar Real Madrid voor 101 miljoen euro, op dat moment de duurste transfer ooit. In zijn periode bij de Spurs scoorde hij 55 keer in 203 wedstrijden.

(belga)