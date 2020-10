Philip won als eerste Belg de World Press Photo, maar moest van 0 herbeginnen: hoe is het 30 jaar later met hem?

Goed dertig jaar geleden won fotograaf Philip Vanoutrive als eerste Belg de eerste prijs in de gerenommeerde wedstrijd World Press Photo. De winst bracht hem in de jaren die volgden, met zijn camera de wereld rond. “Eigenlijk is het straf: ik zag grote conflicten van heel dichtbij. Maar nu met mijn kleinkinderen, dat heel kleine wereldje beleven met die kleine mensjes: dat is pas echt groots.”