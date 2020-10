Alle horeca moeten vier weken dicht vanaf maandag: “Doodsteek voor veel uitbaters”

De horecazaken in ons land zullen minstens vier weken de deuren moeten sluiten. Dat is beslist op het Overlegcomité vrijdagmiddag. De maatregel gaat maandag in en zou na twee weken geëvalueerd worden. Horeca Vlaanderen, NSZ en Comeos, de Belgische federatie voor handel en diensten en vertegenwoordiger van de restaurantketens, betreuren die beslissing. “Dit is voor veel horeca-uitbaters de doodsteek”, klinkt het unaniem.

Het was het moeilijkste discussiepunt op het Overlegcomité: wat met de horeca? Een aantal actoren wilden de sector liever nog ontzien, maar toch werd uiteindelijk beslist over te gaan tot de volledige sluiting in het hele land. Restaurants en cafés moeten vanaf maandag voor minstens vier weken toe. Die maatregel wordt wel na twee weken al geëvalueerd.

“Dolk in het hart”

Bij Horeca Vlaanderen zijn ze niet te spreken over de beslissing van het Overlegcomité. “Het gaat lang duren eer we dit te bovenkomen. Er is nu al een geschat omzetverlies van boven de 7 miljard”, zei Matthias De Caluwe, CEO Horeca Vlaanderen aan VRT NWS. “Dit is een dolk in het hart. Een gitzwarte vrijdag.”

Bij Horeca Vlaanderen hadden ze gehoopt op een compromis. “Er was al een verlies voor de cafés nu ze om 23 uur dicht moesten”, zei hij. De Caluwe hamert dan ook op ondersteunen. “Bij zo’n niet-bewezen beslissing heb je als overheid ook de morele plicht om de horecaondernemers te ondersteunen.”

“Een dolk in het hart”, klinkt het bij Horeca Vlaanderen. Foto: BELGA

“Doodsteek”

Ook het NSZ betreurt de verplichte sluiting van de horeca. “Hiermee straffen we de economie en recente cijfers bewijzen dat zo’n sluiting dramatische gevolgen heeft”, reageert voorzitter Christine Mattheeuws. “Met enkel de economie verstrengde maatregelen op te leggen, zullen we het land niet redden. De hardwerkende zelfstandige wordt gegijzeld en dat kunnen wij niet tolereren.”

Sinds de heropening tot nu hebben cafés al ruim 40% minder omzet dan voor corona. “De verplichte sluiting is de doodsteek voor vele horeca-uitbaters”, klinkt het. “Zeker wanneer we weten dat een derde onvoldoende reserves had opgebouwd voor corona om een schok zonder bijkomende maatregelen te overleven.”

NSZ vreest een ongezien financieel bloedbad. “Vorig jaar waren er meer dan 2000 faillissementen in de horeca. Experten vrezen dat dit nu gemakkelijk 40 procent meer zal zijn. 16 oktober gaat de geschiedenis in als de doodsteek voor vele horeca-uitbaters.”

Toch is er ook een lichtpunt: “Het is beter dat er nu verstrengde maatregelen komen dan in de belangrijke decembermaand”, klinkt het. Al neemt dat niet weg dat NSZ zich vragen stelt bij de sluiting. “Onze economie wordt erg geviseerd en dat kunnen wij niet tolereren. Nergens is al bewezen dat de economie en de horeca in het bijzonder effectief een negatieve impact hebben op de verspreiding van het coronavirus. Horeca is géén broeihaard, cijfers van de Nederlandse overheid bewijzen het tegendeel: horeca is 1,8% bron van besmetting in Nederland zo blijkt. Hoe vaak we in België besmet geraken in de klas, op het werk of in de horeca: we weten het nog altijd niet.”

“Alternatieven waren mogelijk”

Comeos, de Belgische federatie voor handel en diensten en vertegenwoordiger van de restaurantketens, vindt de beslissing om de horeca te sluiten “onbegrijpelijk”. “De horecagelegenheden hebben allemaal zeer veel maatregelen genomen om in de meest veilige omstandigheden hun klanten te ontvangen”, zegt CEO Dominique Michel. “Er zijn ook geen problemen van besmettingen vastgesteld in de restaurants. Getuige daarvan zijn de registratieformulieren die bijgehouden moesten worden, maar die nauwelijks zijn opgevraagd door de bevoegde instanties.”

Volgens Michel waren er andere aangepaste maatregelen mogelijk, zoals de beperking van het aantal mensen per tafel of een vroeger sluitingsuur. “Daarmee kon de horeca verder. Maar wat nu beslist is, is een blinde maatregel die opnieuw een mokerslag geeft aan een sector die al enorme verliezen heeft geleden tijdens de eerste lockdown en zwaar heeft moeten investeren in bijkomende maatregelen. De omzet was teruggevallen op 60 procent en valt nu helemaal weg. Wij vragen dan ook steunmaatregelen van de overheid om de sector te redden.”

Steunmaatregelen

Er komt een premie en steunmechanisme voor de getroffen zaken, zowel op federaal als Vlaams niveau. Zo zullen de Vlaamse ondernemers die tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60 procent lijdt, beroep kunnen doen op een steunmechanisme: die steun bedraagt 10 procent van de omzet in dezelfde periode in 2019 of een andere gelijkaardige periode. Die 10 procent is een benadering van gemiddeld de helft van de vaste kosten voor ondernemingen. Voor kleine bedrijven ligt het maximumbedrag op 11.250 euro. Voor ondernemingen vanaf 10 werknemers ligt het maximumbedrag op 22.500 euro.