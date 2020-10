OVERZICHT. Strengere maatregelen aangekondigd: dit heeft het Overlegcomité beslist

De bijeenkomst van het Overlegcomité in het Egmontpaleis is afgelopen. De verschillende regeringen hebben er beslist over de verdere aanpak van de coronapandemie in ons land. Zoals verwacht zijn er strengere maatregelen afgekondigd. Wat is er precies beslist? Een overzicht.

Het Overlegcomité zat vanaf 14 uur samen in Brussel om te beslissen hoe ons land de strijd tegen het coronavirus zal opvoeren nu de cijfers blijven stijgen. Meteen werd duidelijk dat die aanpak strenger zal zijn dan de voorbije weken. Op de persconferentie achteraf, geleid door premier Alexander De Croo, werd duiding gegeven bij de bijkomende maatregelen. Een overzicht:

• HORECA

Het was het moeilijkste discussiepunt op het Overlegcomité: wat met de horeca? Een aantal actoren wilden de sector liever nog ontzien, maar toch werd uiteindelijk beslist over te gaan tot een volledige sluiting. Restaurants en cafés in heel het land moeten vanaf maandag voor minstens vier weken toe. Die maatregel wordt wel na twee weken al geëvalueerd.

Eten afhalen bij restaurants blijft wel mogelijk, en dat tot 22 uur ’s avonds. Ook nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur.

LEES OOK. Alle horeca moeten vier weken dicht vanaf maandag: “Dolk in het hart”

Er zou een premie komen voor de getroffen zaken. Hoe die regeling precies in zijn werk gaat, is nog niet duidelijk. Het gaat om een “omvangrijk steunpakket”, zei de premier tijdens de persconferentie.

• NACHTKLOK EN ALCOHOLVERBOD

Een nieuwe maatregel is die van de nachtklok. In navolging van buurland Frankrijk zal ook in ons land een straatverbod gelden van middernacht tot vijf uur ’s ochtends. Wie zich binnen die tijdspanne zonder geldige reden op straat bevindt, riskeert een boete.

“We stellen een verbod in tussen middernacht en vijf uur ’s ochtends om zich in de openbare ruimte te begeven”, zegt de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. “Je verplaatsen van en naar het werk, of voor medische zorgen, dat is natuurlijk wel toegelaten. Waarom deze maatregel? We willen niet dat mensen toegeven aan de verlokking om naar feestjes te gaan. Die verlokking is groot, dat weten we, dus deze regel houdt mensen tegen om van de ene naar de andere plaats te gaan ’s nachts.”

• SOCIALE CONTACTEN

Onze sociale contacten worden opnieuw beperkt tot één “knuffelcontact”. Dat betekent dat we buiten ons gezin om nog met maximaal één persoon in nauw contact mogen komen. Andere mensen zien mag, al moet men dan steeds een afstand van anderhalve meter bewaren of indien dat niet mogelijk is een mondmasker dragen. Een forse inperking dus: tot nog toe was het toegestaan om met drie personen nauw contact te hebben.

Beperken van contacten is volgens minister Vandenbroucke cruciaal in de strijd tegen corona. “Eén knuffelcontact buiten het gezin, buiten de eigen bubbel om, dat is weinig maar nodig. Maar we willen niet dat mensen alleen komen te staan, dus kan u thuis nog vier mensen uitnodigen. De afstandsregels moeten dan wel gerespecteerd worden. We vragen wel dat u gedurende een periode van twee weken dezelfde mensen uitnodigt.”

“We gaan elkaar minder vastpakken, maar we gaan elkaar niet loslaten”, besluit Vandenbroucke.

• TELEWERKEN

Het Overlegcomité heeft ook beslist dat thuiswerken vanaf maandag opnieuw de regel wordt voor functies waar het kan. “Waar het niet kan moet alles in het werk gesteld worden om de werkomgeving zo veilig mogelijk te maken voor de werknemers”, verduidelijkt premier De Croo.

• SPORT EN CULTUUR

“Er zijn heel wat goede protocollen gemaakt, ook met de sportsector, over hoe je dingen veilig kan organiseren. Maar nu zijn we in een hoger alarm terechtgekomen, dus die protocollen voor sport en cultuur moeten herbekeken worden. We gaan er een week de tijd voor nemen. Er zijn ook activiteiten waar geen protocollen voor zijn. Voor deze wordt de aanwezigheid beperkt tot maximaal 40 mensen, deze maatregel gaat onmiddellijk in.”

• CORONABAROMETER

De langverwachte coronabarometer staat nog niet definitief op punt, aldus minister Vandenbroucke. Dat instrument zal de evolutie van de pandemie in ons land weergeven en zo ook beslissen in welke risicofase we ons bevinden. Momenteel zit ons land in fase 4. Dat heeft premier Alexander De Croo gezegd tijdens de persconferentie. Toch wordt de barometer nog niet officieel in gebruik gesteld, “het staat nog niet op punt”, klinkt het.