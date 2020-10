Franse leerkracht bij Parijs onthoofd nadat hij cartoons over Mohammed in de les toont, dader uitgeschakeld

In Yvelines, ten westen van Parijs, is een leraar onthoofd teruggevonden op straat. De politie zette vrijdagavond de achtervolging in op de dader, die een wraakactie zou uitgevoerd hebben na een omstreden les. De politie kon de dader uitschakelen.

De vermoedelijke dader had een keukenmes bij en bedreigde in de nabijgelegen stad Eragny-sur-Oise de ordediensten die waren opgeroepen omdat een verdacht individu aan een school aan het rondwaren was. Daarop opende de politie meermaals het vuur, wat de man het leven kostte, zo meldden enkele media. Andere Franse media houden het erop dat hij zwaargewond is geraakt.

De feiten speelden zich omstreeks 17.00 uur af nabij een school. De politie verzocht burgers de plaats van de onthoofding en de schietpartij te mijden. De achtergrond van het incident is nog niet bekend.

De onthoofde man zou een geschiedenisleraar zijn en de vermoedelijke dader iemand uit de omgeving van een leerling. Afhankelijk van de bron een vader van een leerling, of iemand uit de omgeving van de familie van een leerling.

De leerkracht zou onlangs les over vrije meningsuiting hebben gegeven en karikaturen van de profeet Mohammed hebben getoond. Dat zou in slechte aarde gevallen zijn bij verschillende mensen. De verdachte zou vrijdagavond na de moord “Allah Akbar” hebben geroepen.

Het nationaal antiterreurparket is met het onderzoek belast. Er loopt een onderzoek naar “moord in verband met een terreurdaad” en “terroristische bendevorming”.

Premier Jean Castex begaf zich vrijdagavond ter plaatse. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin heeft beslist een bezoek aan Marokko meteen af te breken, om meteen naar Parijs terug te keren. Hij belde vanuit Rabat met president Emmanuel Macron en premier Castex. (blg, kbz)