Kleine Kaïs, 4 jaar en in coma door corona: “Wat hij nu moet doorstaan, zal hopelijk andere kindjes helpen”

Brussel / Vilvoorde -

Kaïs is amper vier en ligt al dagen in een kunstmatige coma. De diagnose: vorige week besmet met het coronavirus en daardoor een dodelijke immuunziekte opgelopen die zijn hart en longen aanvalt. Voor zijn ouders, die in Vilvoorde wonen, is het hopen op een mirakel. “We willen iedereen waarschuwen: het virus kan dus ook kindjes doodziek maken.”