Hoe een eurekamoment in de auto een einde maakte aan de veldslagen op het voetbalveld

Ze zitten steevast in het borstzakje van de scheidsrechter: een rode en gele kaart. Maar tientallen jaren geleden moesten arbiters met hand en tand uitleggen dat een vuistslag of karatekick niet helemaal volgens de regels was. Vaak in een taal die ze niet machtig waren. Gelukkig bracht een eurekamoment in de auto daar in 1966 verandering in.