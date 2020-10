Kemar Roofe en Ianis Hagi trainen niet in Luik in aanloop naar wedstrijd tegen Standard

Standard begint donderdag aan zijn Europa League-seizoen tegen Glasgow Rangers. De Schotten van Steven Gerrard trainen in aanloop naar die wedstrijd niet op Sclessin. Dat meldt de RTBF en bevestigde de UEFA vrijdag aan Belga.

Volgende woensdag trainen de Rangers nog in Glasgow, om 11 uur lokale tijd. Pas daarna reizen ze af naar Luik. Steven Gerrard is zo nog net op tijd voor de verplichte persconferentie, woensdagnamiddag op Sclessin. Arsenal maakte eerder al een gelijkaardige beslissing: het traint niet in Wenen in aanloop naar zijn wedstrijd tegen Rapid Wien donderdag.

Behalve Standard-Rangers is er donderdag in groep D van de Europa League ook het Portugese Benfica tegen het Poolse Lech Poznan.