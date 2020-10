Paul De Grauwe: “Dat grote vermogens wat meer betalen, dat is toch logisch?”

Hij noemt zich een liberaal ‘pur sang’, maar is kritischer dan ooit over de vrije markt en het kapitalisme. “De vrije markt botst meer dan ooit op zijn limieten en heeft de overheid broodnodig. Kijk maar naar de coronacrisis: had de overheid niet ingegrepen, dan lag de hele economie op apegapen.” Professor Paul De Grauwe (London School of Economics) haalt meer dan één ‘heilig huisje’ onderuit.