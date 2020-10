Vlaamse regering komt met steunmechanisme voor getroffen ondernemers, maar niet voor iedereen

Om de nieuwe coronamaatregelen van het Overlegcomité te begeleiden, komt de Vlaamse regering opnieuw met een steunmechanisme voor ondernemers. Wie tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60 procent lijdt, kan er beroep op doen, meldt minister van Economie Hilde Crevits.

Alle restaurants en cafés waarvoor tot sluiting is beslist, vallen hieronder, laat Crevits weten. De steun bedraagt 10 procent van de omzet in dezelfde periode in 2019 of een andere gelijkaardige periode. Die 10 procent is een benadering van gemiddeld de helft van de vaste kosten voor ondernemingen. Voor kleine bedrijven ligt het maximumbedrag op 11.250 euro. Voor ondernemingen vanaf 10 werknemers ligt het maximumbedrag op 22.500 euro.

Ondertussen zijn er voor het eerste Vlaams beschermingsmechanisme al bijna 4.000 aanvragen binnen, voor een bedrag van ruim 16 miljoen euro. “Ik vind het een afschuwelijke beslissing, maar ze is genomen om te vermijden dat de besmettingen blijven toenemen aan het tempo van vandaag”, zegt Crevits na het Overlegcomité. “Ik heb ongelooflijk veel appreciatie voor de inspanningen die café- en restauranthouders gedaan hebben en ik hoop dat de periode van sluiting zo kort mogelijk blijft. Het gaat er niet over dat zij de oorzaak zouden zijn. Het gaat erover dat mensen zouden komen op plaatsen waar makkelijker besmettingen worden opgelopen en het vermijden van sociale contacten, en dan kom je automatisch bij zo’n maatregel terecht.”

Het benodigde bedrag loopt in de honderden miljoenen euro’s, geeft Crevits aan. “Maar we hebben dat er graag voor over.”

LEES OOK. Alle horeca moeten vier weken dicht vanaf maandag: “Doodsteek voor veel uitbaters”

“Het zijn geen lichte maatregelen, het is hard nieuws”, zei premier Alexander De Croo op de persconferentie. “Mensen die een restaurant of café runnen doen dat als broodwinning, en we gaan ze daardoor trekken, maar ze doen het ook omdat ze het graag doen. We treffen ze daar, het is pijnlijk, dat weten we. Maar we kunnen niet anders. Weet dat de regering alles op alles zal zetten om jullie bij te staan. We gaan het overbruggingsrecht verdubbelen voor wie verplicht de deuren moet sluiten, we verlengen de uitgestelde betaling en schaffen ook deels de RSZ-bijdragen af.”