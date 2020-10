Dé boei van de Vlaamse vissers tegen de Brexit: hoe een stuk perkament uit 1666 duizenden jobs en 40 miljoen euro kan redden

Brugge / Zeebrugge / Oostende / Koksijde / De Haan / Blankenberge / De Panne / Middelkerke / Nieuwpoort / Knokke-Heist -

Als de nood het hoogst is, is een document uit 1666 nabij. Nu de Brexit-onderhandelingen in het slop zitten door onder meer de kwestie wie waar mag vissen, schuift een 354 jaar oude vrijbrief voor Vlaamse vissers in beeld, destijds door de Engelse koning zelf opgesteld. Een verhaal als een sprookje, dat voor de Britten weleens een nachtmerrie kan worden. “Mijn vader is in de jaren zestig zelf de proef op de som gaan nemen. De Britten hebben zelfs zijn visgerief moeten teruggeven.”