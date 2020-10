Viroloog Van Ranst spreekt van “lockdownachtige maatregelen”

Marc Van Ranst noemt de nieuwe maatregelen van de federale regering een stevig signaal en spreekt van “lockdownachtige maatregelen”. Dat zei hij vrijdagavond in VTM NIEUWS. De viroloog roept de mensen nogmaals op om de regels strikt te volgen en er dit weekend niet nog een laatste keer van te profiteren.

De horeca moet vanaf maandag minstens een maand dicht. “Een ferme maatregel, op die manier worden toch een aantal transmissiekanalen weggenomen”, klinkt het bij Van Ranst. “Het voorbeeld dat de buurlanden Frankrijk en Nederland gesteld hebben, zal zeker meegespeeld hebben bij de beslissing. Ik roep ook op om er dit weekend niet nog een laatste keer van te profiteren, dat zou onverantwoord zijn.”

Vanaf maandag komt er ook een nachtklok, tussen middernacht en 5 uur moeten mensen binnen blijven. “Dat werkt vooral tegen illegale feestjes en is opnieuw een sterk signaal. In Antwerpen was er aanvankelijk veel kritiek op de maatregel, maar ze heeft wel gewerkt. En we hebben gemerkt dat er ook een draagvlak is voor deze beslissing”, gaat Van Ranst verder.

Het aantal nauwe contacten gaat van drie naar één. “Dat was gepland, dus dat is geen verrassing. Daar waren de experten het snel over eens”, aldus de viroloog. “Het wordt alleen moeilijk om te controleren wat er zich binnen de vier muren afspeelt, maar ik hoop dat de bevolking het signaal op de juiste manier interpreteert.”

Van Ranst is positief dat de nieuwe maatregelen hun effect gaan hebben, maar zegt dat we nog even geduld moeten hebben. “Binnen een paar dagen zien we hopelijk het resultaat van de eerste maatregelen, om de effecten van de nieuwe maatregelen te zien, moeten we nog 10 à 12 dagen wachten. Ik ben hoopvol, ‘yes we can’, maar we moeten het allemaal samen doen.”