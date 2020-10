Evenementensector doet warme oproep om maatregelen na te leven

“Allemaal samen. Dat is de enige manier om het virus klein te krijgen”, zo klinkt het in de warme oproep van #SoundOfSilence, het motto waaronder de evenementensector zich verzamelt. Bij de Crisiscel Cultuur roepen ze op tot waakzaamheid.

De evenementensector schaart zich met haar oproep achter de nieuwe maatregelen, want als die “de manier zijn om de zorgsector te steunen, dan moeten we dat gewoon met z’n allen doen”, klinkt het. Toch willen ze ook de aandacht vestigen op de eigen penibele situatie. Ondanks het feit dat ze ontspanning en perspectief boden aan de mensen, bleef bij hun de deur “op een kier”.

“Opnieuw wordt het aantal aanwezigen op evenementen beperkt. Opnieuw staat de deur op een kier. We begrijpen niet waar het getal vandaan komt. Nog minder hoe de overheid denkt dat we een event op die manier rendabel kunnen maken. Maar we doen het, om aan het werk te blijven en met hoop op betere perspectieven”, stelt de eventsector.

Federaal minister van Middenstand, Zelfstandigen en kmo’s David Clarinval (MR) sprak afgelopen week over een soort winterplan, maar de evenementorganisatoren komen zelf met een “Vijfpuntenplan”. Daarin vragen ze een eenheid van commando, een vernieuwde bankendeal met een op maat gemaakte steunsubsidie, verlenging van het overbruggingsrecht en de technische werkloosheid, een relanceplan voor de sector en een “Eventmeester” die als dirigent alle partijen op hetzelfde tempo krijgt.

“Waakzaam blijven”

“Onze sector krijgt een week respijt. We kunnen in de komende week nog vasthouden aan onze huidige, veilige en voorzichtige manier van werken. We zijn dankbaar voor dat vertrouwen, maar de vraag is: wat dan? “, zegt woordvoerder van de Crisiscel Cultuur Tom Kestens. De Crisiscel Cultuur roept de sector op om waakzaam te blijven.

“De impact van de cijfers en de algemene maatregelen is zo groot, dat het bang afwachten is of en hoe die onze sector impacteren”, aldus Kestens.

Het Overlegcomité vraagt de sector om een snelle harmonisering van de gewestelijke protocollen. In afwachting, tot volgende week vrijdag dus, blijven de huidige protocollen van kracht. “Die vraag is terecht en vragen wij zelf al sinds dag één van de crisis. Daar zullen we dus werk van maken. Een duurzaam kader voor het hele land is al lang een noodzaak. We werken van dag tot dag verder met groot verantwoordelijkheidsbesef”, aldus Kestens.

De Crisiscel Cultuur zegt te begrijpen dat er iets moest gebeuren naar aanleiding van de alarmerende cijfers. “Maar het totaalplaatje van de maatregelen oogt bijzonder ingrijpend voor de hele samenleving. Vooral de horeca, een sector die nauw bij ons aanleunt, wordt toch erg zwaar getroffen.” De toekomst oogt “hoogst onzeker”, klinkt het nog.

De Crisiscel Cultuur is een coalitie van belangenbehartigers, kunstenaars en kunstwerkers, organisaties en instellingen uit de Vlaamse gesubsidieerde en vrije cultuur- en evenementensector.