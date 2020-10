Jérémy Doku maakt eerste minuten in shirt van Rennes, dat leider blijft na gelijkspel

Rode Duivel Jérémy Doku stond vrijdag voor het eerst op het wedstrijdblad bij Rennes. Negen minuten voor tijd mocht hij zijn opwachting maken als invaller tijdens een 1-1 gelijkspel bij Dijon.

Terrier (24.) opende de score voor Rennes, maar Baldé (53.) maakte na rust gelijk. In de Ligue 1 zijn er vijf wissels toegelaten en de Rode Duivel kwam er als vijfde man in voor Benjamin Bourigeaud negen minuten voor tijd, maar kon niets meer aan de score veranderen. Rennes blijft voorlopig leider, maar de concurrentie moet later dit weekend nog aan de bak. Dijon behoudt de rode lantaarn.

Doku ruilde op 5 oktober, de slotdag van de transfermarkt, Anderlecht in voor Rennes. De Fransen betaalden 26 miljoen euro, wat van de 18-jarige flankaanvaller de duurste Anderlecht-speler ooit maakte.

