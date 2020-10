Socioloog Ignace Glorieux: “Voor meeste mensen nu wel duidelijk dat het niet om te lachen is”

Hoewel de strengere coronamaatregelen die het Overlegcomité vrijdagavond heeft aangekondigd niet uit de lucht vielen, komen ze wel “hard binnen”. Dat zegt socioloog Ignace Glorieux (VUB). “Samen met het besef dat het ernstig is. Voor de meeste mensen is het nu wel duidelijk dat het niet om te lachen is.”

Dat het Overlegcomité de teugels strakker zou aanhalen, komt volgens Glorieux niet als een verrassing. “Ik denk dat iedereen dat ergens wel verwacht had”, zegt hij. “Het ging de afgelopen dagen echt wel duidelijk niet in de goede richting en we zagen ook strenge maatregelen in Nederland en Frankrijk.”

Toch zullen de maatregelen bij veel mensen hard binnenkomen, harder dan de lockdown in maart en april. “Toen was de boodschap dat we vijf weken op onze tanden moesten bijten en dat het daarna wel zou lukken”, zegt Glorieux. “Nu is er geen eind in zicht. Er wordt al gesproken over volgende zomer en eind volgend jaar. Het is dus nog een lange tocht met af en toe wat verlichting en dan weer een golf die omhoog gaat. Dat werkt ontmoedigend.”

Daarnaast zijn de omstandigheden ook helemaal anders dan in de lente. “Het was toen prachtig weer, mensen konden buiten zitten en gaan wandelen. Nu worden de dagen korter en regent het vaak. Mensen die thuiswerken komen dan moeilijker buiten.”

Glorieux denkt dat de boodschap van de regering nu wel bij de meeste mensen zal doordringen. “De regels waren duidelijk”, zegt hij. “En ook de communicatie was nu al wat duidelijker. Maar eerlijk gezegd kan het nog altijd veel beter hoor.” Volgens de socioloog zou het Overlegcomité beter in het geheim samenkomen en rustig werken aan duidelijke videoboodschappen in de verschillende talen.

Nu blijft het misschien nog een probleem om bepaalde groepen mensen te bereiken. “In de eerste plaats zou je denken aan migranten die de taal niet verstaan, maar onlangs was ik bijna geshockeerd over een reportage waarin men studenten in Louvain-La-Neuve vroeg of ze de maatregelen naleven en dat die echt niet op de hoogte waren en er zich niet naar gedroegen”, aldus Glorieux. “Die minderheid die moeilijker bereikt wordt, daar moeten we echt wel een inspanning voor doen om die mee te krijgen”, besluit de socioloog. “Als een minderheid zich asociaal gedraagt, dan lukt het niet.”