Ex-voetballers/voetbalanalisten over de liefde voor hun stalen ros: “Mijn val? Die van Evenepoel was er niks tegen”

Zondag dokkeren de wielerprofs over de Vlaamse kasseien in de Ronde van Vlaanderen. Heel wat ex-voetballers en analisten vonden de afgelopen jaren de weg naar de fiets en wanen zich ook wel eens een toprenner. Over hoe ze verliefd werden op de tweewieler en hoe het bij de meesten al snel uit de hand liep. “De Stelvio oprijden: het is niet zo leuk als het klinkt, maar je moet het toch eens gedaan hebben.”