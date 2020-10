Wouter Vandenhaute geeft voor het eerst zijn visie op de toekomst van Anderlecht: “Doku verkopen aan Rennes: daar kun je niet trots op zijn”

In de jaren ‘90 presenteerde Wouter Vandenhaute (58) samen met Mark Uytterhoeven het populaire tv-programma Het Huis van Wantrouwen. Toen Vandenhaute in mei voorzitter werd van Anderlecht, stapte hij 30 jaar later weer zo’n huis binnen. Alleen was het dit keer niet om te lachen. Ruziënde aandeelhouders, diepe financiële putten, geen sportief succes meer: paars-wit in verval. Het tij moest gekeerd worden en na vijf maanden spreekt de nieuwe voorzitter voor het eerst over het herstelplan. “Er zijn foute keuzes gemaakt, maar iedereen moet stoppen met elkaar de schuld te geven.”

Jürgen Geril en Ludo Vandewalle