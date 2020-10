Erika Vlieghe (UZA): “Niemand blij, maar maatregelen wel noodzakelijk”

Professor Erika Vlieghe (UZA) vindt de maatregelen die genomen zijn door het Overlegcomité “noodzakelijk om het virus terug onder controle te krijgen”.

Bent u tevreden met de genomen maatregelen?

“Niemand is blij met de maatregelen, maar ook niemand is blij met de epidemie”, zegt infectiologe Erika Vlieghe (UZA). “De situatie is helaas zodanig ernstig dat het wel noodzakelijk was dat er straffe maatregelen kwamen. Ze gaan ons helpen om de opflakkering van het virus terug onder controle te krijgen.”

Wordt de horeca niet onnodig hard getroffen?

Vlieghe: “Ik verschiet er niet van dat er zo lang gediscussieerd is vandaag over de maatregelen. Voor de horeca en ook voor veel andere sectoren wegen ze extreem zwaar, maar ze zijn nodig. Net daarom moet de inspanning van iedereen komen. We moeten allemaal ontzettend goed ons best doen om ons aan de regels te houden.”

Is de situatie erger dan in maart?

Vlieghe: “De situatie is even ernstig als in maart en april, het is vergelijkbaar. De versnelling is momenteel iets trager dan toen, maar dat neemt de ernst zeker niet weg. Integendeel: als we het virus nu niet onder controle krijgen, kan de situatie erger worden dan toen.”

Wordt komend weekend een gevaarlijk weekend?

Vlieghe: “Ik hoop van niet. We moeten absoluut oproepen om de maatregelen ook dit weekend al te volgen. Laat ze dus vanaf nu al ingaan in uw hoofd. Nog snel het onderste uit de kan halen gaat de zaak alleen maar erger maken, daar winnen we geen tijd mee in de strijd tegen het virus.”

Binnen twee weken komt er een herevaluatie, komen er mogelijk versoepelingen?

Vlieghe: “De maatregelen die nu zijn getroffen gelden voor minstens vier weken. De herevaluatie binnen twee weken laat ons toe om te kijken of de maatregelen worden gerespecteerd en of ze effect hebben op de situatie. Van versoepelen is dan nog geen sprake, dat is te vroeg en kan ervoor zorgen dat we de controle weer verliezen.”