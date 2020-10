Mbappé en co. leggen er vier in het netje, PSG springt over Rennes van Jérémy Doku naar leiding

Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond op de zevende speeldag van de Franse Ligue 1 met ruime 0-4 cijfers gewonnen bij Nîmes. De Parijzenaars, waar Neymar vrijdag rust kreeg, komen aan de leiding.

Loick Landre bracht Nîmes in slechte papieren door al na twaalf minuten rood te pakken. Kylian Mbappé (32.) profiteerde twintig minuten later door de score te openen voor de Parijzenaars, Alessandro Florenzi (78.) breidde de voorsprong middenin de tweede helft uit. Daarna maakten Mbappé (83.), met zijn tweede, en in het slot nog Pablo Sarabia (88.) er een ruime 0-4 zege van.

In het klassement springt PSG naar de leiding met vijftien punten, evenveel als het Rennes van Jérémy Doku, dat vrijdag 1-1 gelijkspeelde tegen Dijon en een wedstrijd minder gewonnen heeft. Zondag nemen nummers drie en vier Lille en Lens het nog tegen elkaar op, als één van de twee ploegen drie punten pakt, is die ploeg leider. Nîmes is dertiende met acht punten.