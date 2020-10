CLUBNIEUWS. Geen spoor van Odjidja en Chakvetadze bij AA Gent, nieuwe coronatests bij Waasland-Beveren

Dagelijks houden de vele clubwatchers van Het Nieuwsblad de vinger aan de pols bij onze eersteklassers. Blessures, opstellingen of gewoon (leuke) weetjes: ontdek hier als eerste al het clubnieuws van de dag!

AA GENT. Chakvetadze en Odjidja missen duel tegen Cercle

Geen spoor van Odjidja en Chakvetadze in de Gentse wedstrijdselectie. Voor Odjidja komt dit duel nog iets te vroeg. De Gentse aanvoerder kon dan wel al de looptraining hervatten, maar kon net als Chakvetadze nog niet bij de groepstraining aansluiten.

De Georgiër blijft hinder ondervinden aan de knie, maar een nieuwe scan bracht wel geruststellend nieuws. Kums is wel weer fit. Owusu, die vorige week in het huwelijksbootje stapte, is nog niet helemaal de oude.(ssg)

BEERSCHOT. Bod op Réda afgewezen

In de laatste competitiematch voor de interlandbreak miste Beerschot twee spelers door corona: Pietermaat en Vorogovskiy. Vorogovskiy lijkt genezen, Pietermaat nog niet. De vier internationals van Beerschot (Réda, Sanyang, Holzhauser en Suzuki) trainden de voorbije week nauwelijks met de groep. Afwachten of ze zullen starten. De voorbije periode heeft Réda zich weer in de kijker gespeeld. De club bevestigt dat het een Frans bod van 1,5 miljoen voor hem afwimpelde.(kofr)

CLUB BRUGGE. Na drie jaar nog eens een zege op Sclessin?

Club Brugge moet vanavond een gevaarlijke klip omzeilen: het kon al meer dan drie jaar niet meer winnen op het veld van Standard. De laatste Brugse zege op Sclessin dateert van 22 januari 2017, toen er met 0-3 gewonnen werd. Deli kan op Sclessin zijn 50ste wedstrijd voor Club spelen, Ricca zit mogelijk aan zijn 20ste match voor blauw-zwart. Lang kan de 25ste Nederlander zijn die in actie komt voor Club. Als blauw-zwart wint, haalt het 18 op 18.(jve)

CERCLE BRUGGE. Ueda en Velkovski te laat terug van interlands

Cercle zal niet op volle sterkte kunnen spelen ­tegen de Buffalo’s. Omolo en Deuro moesten eerder afhaken en Bates kon wel meetrainen, maar is nog onvoldoende fit. Ueda scoorde afgelopen week voor Japan de winnende treffer tegen Ivoorkust, maar keerde net als Vel­kovski pas laat terug naar Brugge en Clement geeft ze dit weekend vrij. Hotic was wel op tijd en zal vanmiddag spelen tegen Gent. Nieuwkomer Biancone is er wel bij. Corryn is ook weer beschikbaar.(kv)

OHL. Osabutey en Ouedraogo nog niet inzetbaar

Marc Brys kan morgen op Anderlecht nog geen beroep doen op aanvaller Osabutey (conditionele achterstand) en verdediger Ouedraogo (knieblessure). Beiden moeten volgende week, als alles goed gaat, weer aansluiten op training. Mousa Tamari en Josh Eppiah zijn wél wedstrijdfit, net als internationals Malinov en Bese. Gisterenavond liepen ook de resultaten van de nieuwe coronatesten binnen bij OHL. Iedereen testte negatief.(mah)

STVV. Zonder Teixeira en Van Dessel naar Beerschot

STVV trekt vanavond zonder de geblesseerde Jorge Teixeira (foto) en Stan Van Dessel naar het Kiel. Steve De Ridder staat dicht bij zijn rentree na zijn sleutelbeenbreuk, maar wellicht komt deze wedstrijd nog te vroeg. Inter-huurling Georgios Vagiannidis wordt mogelijk voor het eerst geselecteerd.(bvl)

WAASLAND-BEVEREN. Nieuwe tests, spelers trainen individueel

De spelers van Waasland-Beveren werden gisteren onderworpen aan een nieuwe coronatest. De resultaten worden in de loop van vandaag verwacht. Nadien beslist de club of ze een aanvraag tot uitstel zal indienen voor de wedstrijd tegen KV Oostende van maandag.

In tegenstelling tot wat werd aangekondigd, werd er gisteren niet getraind op de Freethiel. Elke speler kreeg een individueel programma mee.(whb)