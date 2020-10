“Door het zo uit te leggen, is de kans groot dat we het aanvaarden”: niks dan lof voor aanpak De Croo

Authentiek, empathisch, vertrouwenwekkend en zeer helder. De manier waarop premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (SP.A) een moeilijke boodschap brachtten voor de bevolking oogst lof. Toch bij motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent).

De twee kondigden het donderdag in de Kamer al aan: de situatie is in ons land bijzonder ernstig en er komen strengere maatregelen. We waren dus voorbereid op wat vrijdag ging komen. De horeca gaat dicht, er komt een nachtklok, we moeten zoveel mogelijk thuis werken en we mogen maar één knuffelcontact meer hebben. Best strenge maatregelen dus.

Maar volgens Maarten Vansteenkiste bracht de regering het op een motiverende manier. “De premier wees erop dat we allemaal een gezamenlijk doel hebben, sprak in de wij-vorm en benadrukte dat niemand zal worden losgelaten. Bovendien sloot hij af met de boodschap dat hij er alle vertrouwen in heeft dat we er ons ook nu weer zullen doorspartelen. De mensen in deze moeilijke tijden vertrouwen geven, is belangrijk”.

Empathie

Lof is er ook voor de heldere manier waarop de maatregelen werden geduid. Zowel de specifieke maatregelen als het waarom van het grotere verhaal: dat onze gezondheid al onze aandacht verdient en dat daarom onze vrijheid nu moet worden ingeperkt. “We kunnen al de maatregelen ervaren als een heel strak keurslijf, maar door het zo uit te leggen, is de kans groter dat we die toch aanvaarden”, zegt de motivatiepscholoog.

Vansteenkiste zit zelf in Celeval, het orgaan dat de regering advies geeft. Celeval raadde de regering ook aan om maatregelen te nemen om mensen te helpen die eenzaam zijn.

Empathie was er ook voor wie getroffen wordt door de maatregelen, zoals de horeca. En de regering kondigde meteen ook compenserende maatregelen aan. “We weten dat dit pijn gaat doen, maar het kan niet anders. We gaan de horeca dan ook steunen en erdoor trekken”, verklaarde Frank Vandenbroucke.

Lekken

Een einde maken aan de vele lekken vooraf over de maatregelen, daar is de nieuwe regering alvast niet in geslaagd. Voor de persconferentie begon, lagen alle beslissingen al op straat. En alle ministers konden zich ook niet inhouden om vooraf al verklaringen af te leggen voor de camera’s. De premier moest zelfs even wachten met zijn persconferentie omdat Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet en Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) nog volop interviews aan het geven waren. Sommige dingen zullen in de Wetstraat nooit veranderen.