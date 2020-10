Andere BV diende vorig jaar al klacht in tegen ‘Eveline’

In de zaak van de 27-jarige Gentenaar die zich uitgaf voor ‘Eveline’ en zo Sean Dhondt, Peter Van de Veire en Stan Van Samang in de val lokte met naaktfoto’s heeft een andere Bekende Vlaming vorig jaar al een klacht ingediend tegen dezelfde verdachte. Dat bericht Het Laatste Nieuws zaterdag.

Het parket van Antwerpen bevestigt dat het vorig jaar al een klacht kreeg van een Bekende Vlaming. “Dat onderzoek is intussen afgerond. Eigenlijk waren we klaar om de verdachte voor de rechtbank te dagvaarden. Maar ons dossier vertoont heel veel gelijkenissen met dat van Brussel, dat het onderzoek voert naar de catfishing van de drie andere BV’s. Het gaat om dezelfde verdachte die ook een vals profiel en de berichten-app Kik gebruikte om naaktfoto’s te ontfutselen. Het slachtoffer is daarenboven ook een Bekende Vlaming. Het is voor het parket van Antwerpen dus logisch dat deze dossiers samen worden gebracht. Het zal aan het parket van Brussel zijn om te beslissen of de verdachte voor de rechter moet verschijnen.”

De BV die vorig jaar al een klacht indiende, bevestigde aan Het Laatste Nieuws dat hij hetzelfde meemaakte als de drie andere BV’s. De man staat op zijn privacy.