Een druilerige dag: bewolkt, maar overwegend droog

Het is zaterdag gedeeltelijk tot vaak zwaarbewolkt, met vooral in het westen enkele opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog, maar aan zee is er in de namiddag kans op buien. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 12 graden in Vlaanderen. Dat zegt het KMI.

De weersverwachtingen voor zaterdag. Foto: KMI

‘s Avonds en ‘s nachts blijft het bewolkt. Het blijft meestal droog, maar op het einde van de nacht kan er op sommige plaatsen wel wat motregen vallen. Er is ook kans op nevel en mist. Het kwik zakt tot 0 graden in de Hoge Venen en 9 graden aan zee.

Ook zondag veel wolken, met af en toe een opklaring en soms ook wat lichte regen of een bui. De maximumtemperaturen liggen tusen 9 graden in de Hoge Ardennen en 14 graden aan zee.

Maandag blijft het overwegend droog met vooral in de voormiddag veel wolken. In de namiddag verschijnen er brede opklaringen. De maxima gaan van 9 tot 13 graden.

Dinsdag bereikt een regenzone ons land vanaf het westen, bij maxima rond 14 graden. Na een regenachtig begin op woensdag, wordt het in de loop van de dag geleidelijk droog. We krijgen dan ook aanzienlijk zachtere temperaturen met maxima rond 18 à 19 graden in het centrum. Lokaal is zelfs 20 graden mogelijk.

Ook donderdag is het zacht met maxima rond 18 graden, al is het wisselvallig met enkele buien. Ook vrijdag kans op regen met temperaturen tot 17 graden.