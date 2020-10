Twaalf doden bij Armeens bombardement op woonwijk in Azerbeidzjan

In Ganja, de op een na grootste stad in Azerbeidzjan, zijn door een Armeens bombardement op een residentiële wijk twaalf burgers om het leven gekomen. Veertig anderen raakten gewond. De escalatie in het conflict in Nagorno-Karabach kwam er enkele uren na Azerbeidzjaaanse bombardementen op Stepanakert, de hoofdstad van de separatistische regio, melden journalisten van AFP.

Volgens de Azerbeidzjaanse autoriteiten hebben twee granaten flatgebouwen in Ganja getroffen. Er volgde ook een tweede bombardement in een andere wijk, net als eentje op de nabijgelegen stad Mingecevir. Van Armeense kant is nog geen officiële reactie gekomen.

Stepanakert, waar de meeste burgers ondertussen gevlucht zijn, werd al verschillende keren gebombardeerd sinds het conflict tussen Azerbeidzjan en de separatische troepen ondersteund door Armenië op 27 september weer opflakkerde. Ondanks het staakt-het-vuren dat op 10 oktober werd overeengekomen, duren de gevechten in de Zuid-Kaukasische regio voort. Armenië en Azerbeidzjan geven elkaar de schuld. Aan Armeense kant stierven al honderden mensen, Azerbeidzjan is minder transparant over het aantal slachtoffers, maar er vielen ook al tientallen doden.

Azerbeidzjan heeft de afgelopen tijd meerdere plaatsen in Nagorno-Karabach veroverd in het conflict met Armenië over de betwiste regio. Nagorno-Karabach, dat ongeveer 145.000 inwoners heeft, wordt gecontroleerd door Armeense strijdkrachten, maar wordt door de Verenigde Naties erkend als onderdeel van het overwegend islamitische Azerbeidzjan.