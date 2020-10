Dader van onthoofding van leraar in Parijs is 18-jarige Tsjetsjeen uit Moskou, nog eens vijf mensen opgepakt

De dader van de onthoofding van een Franse leraar vrijdag in de buurt van Parijs, was een 18-jarige man van Tsjetsjeense origine die in de Russische hoofdstad Moskou woonde. Dat heeft een bron bij het Franse gerecht bevestigd. Inmiddels zijn al negen mensen opgepakt in verband met de terreuraanslag.

In Conflans Saint-Honorine, een voorstadje van Parijs, werd vrijdag omstreeks 17 uur een man op straat onthoofd. Het zou gaan om een geschiedenisleraar die onlangs les had gegeven over vrije meningsuiting, en daarbij karikaturen van de profeet Mohammed had getoond. De dader gebruikte een keukenmes, en zou op het moment van de moord ‘Allah Akbar’ hebben geroepen. Volgens de Franse president Emmanuel Macron gaat het dan ook om “een duidelijke islamistisch geïnspireerde terreuraanslag”.

Kort na de moord plaatste iemand op Twitter een foto van de plaats van de misdaad met de boodschap: “Aan marcon (sic), de leider van de ongelovigen, ik heb een van je hellehonden geëxecuteerd die het aandurfde Muhammad te kleineren.” Dat account werd niet veel later offline gehaald.

De dader werd meteen na de moord enkele honderden meters verder doodgeschoten door de politie, in de nabijgelegen stad Eragny-sur-Oise. De ordediensten waren al opgeroepen omdat een verdacht individu aan een school aan het rondwaren was. Hij bedreigde er omstaanders, waarop de politie meermaals het vuur opende.

18-jarige dader

Het ging om een 18-jarige man van Tsjetsjeense origine die in de Russische hoofdstad Moskou woonde, bevestigt een bron bij het Franse gerecht. Hij was weliswaar bekend bij de autoriteiten, maar had een blanco strafblad. Hij stond ook niet bekend als iemand die geradicaliseerd was.

Vrijdagavond werden al vier mensen opgepakt in verband met de zaak, zaterdag werden nog eens vijf mensen opgepakt. Onder hen ook de ouders van een leerling van het slachtoffer. Daarnaast werden drie mensen uit de familiekring van de dader opgepakt.

