Legertop waarschuwt voor COVID-19 op set van ‘Thuis’: “Maar dit is geen fictie”

Defensie heeft een filmpje online geplaatst om hun medewerkers te vragen om de COVID-maatregelen te blijven volgen. Admiraal Michel Hofman en generaal-majoor Marc Thys nemen de hoofdrollen op zich. “Deze scène was totaal fictief, maar de strijd tegen corona is geen fictie”, klinkt het.

De legertop heeft bewust gekozen om een online video te maken voor de medewerkers. “Ik heb gemerkt dat videoboodschappen meer werken dan brieven of mails”, aldus generaal-majoor Thys. “Met video bereiken we de hele organisatie beter. En dat is wat we moeten bereiken: iedereen moet weten dat de corona-epidemie nog lang niet voorbij is.”

In de video wordt ook gewaarschuwd dat het leger nog tot zeker september volgend jaar in corona-omstandigheden zal moeten werken. “We zullen nog lang in deze omstandigheden moeten leven, dan wennen we er beter aan en moeten we de regels blijven toepassen”, klinkt het.

