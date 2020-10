Baby van bekende arts overleeft vliegtuigcrash in armen van moeder

Reddingswerkers vonden in het wrak de nog levende baby. Foto: Brandweer Cundinamarca Via Twitter

Een baby is de enige overlevende van een vliegtuigcrash die afgelopen dinsdag plaatsvond bij Cundinamarca in de Colombiaanse regio Ubaté. De kleine Martin (1) overleefde de klap doordat zijn moeder hem met haar eigen lichaam tegen de impact beschermde.

Het vliegtuigje, een Piper PA-28RT-201T Turbo Arrow IV, werd bestuurd door de vader van het kind, de in Colombia bekende arts Fabio Grandas Ramirez. Hij had behalve zijn zoontje ook zijn echtgenote en het kindermeisje aan boord. Het vliegtuig kwam onderweg van Santa Marta naar Guaymaral door in de problemen en zond een noodsignaal uit. Wat er precies misliep is nog niet duidelijk. Maar het toestel stortte uiteindelijk neer in de provincie Ubaté, in het noorden van het land, zo berichten verschillende Colombiaanse media.

Daarbij kwamen de drie volwassenen om het leven. Reddingswerkers vonden het kind in de armen van zijn moeder. Hij is in Bogota naar het ziekenhuis gebracht, met verwondingen aan hoofd, borst en buik. Lokale media melden dat zijn toestand “stabiel” is.

De dood van het gezin is hard aangekomen in Colombia. Grandas werd bekend door zijn werk als transplantatiechirurg en was 12 jaar lang vrijwilliger bij Civic Air Patrol, waarvoor hij als vliegende dokter optrad. In condoleances wordt Grandas beschreven als “een engel die vandaag vleugels heeft gekregen, omdat zijn hulp de levens van veel mensen heeft veranderd”.