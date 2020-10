Papa van Kaïs (4): “Onze grote held is stabiel, maar de strijd is nog niet voorbij”

Brussel - “Kaïs, onze allergrootste held, is nu stabiel”. Dat zegt de vader van de kleine jongen die besmet raakte met het coronavirus, en al dagen in Brussel in een kunstmatige coma ligt.

“Kaïs, onze allergrootste held, vecht nog steeds moedig tegen COVID-19. Hij is stabiel en er is een algemene verbetering van al zijn vitale functies”, schrijft vader Grégory Chaudy op Facebook. “Maar het gevecht is nog niet voorbij. Er zal tijd nodig zijn voor zijn kleine hart en voor de andere organen om te genezen van de ziekte. We bidden dat er geen complicaties optreden.”

Een week eerder werd Kaïs ziek. Hij kreeg tot veertig graden koorts. In het ziekenhuis bleek dat Kaïs besmet was met het coronavirus, maar ook dat dit geleid had tot het pediatric inflammatory multisystem syndrome (PIMS). Daarbij wordt het immuunsysteem van het kind aangevallen.

LEES OOK. “Kaïs, 4 jaar en in coma door corona: “Wat hij nu moet doorstaan, zal hopelijk andere kindjes helpen” (+)

Het was de vader die het verhaal van zijn kind naar buiten bracht: “Ik wil dat alle ouders in ons land weten dat dit elk gezond kind kan overkomen. Ik roep iedereen op om extra voorzichtig te zijn.”