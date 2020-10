Politievakbond vindt nieuwe maatregelen “duidelijk”, maar vraagt vertrouwen: “Die mensen doen ook gewoon maar hun job”

De coronamaatregelen die het Overlegcomité vrijdagavond invoerde, zijn zeer duidelijk. Dat zeggen de grootste twee politievakbonden. “Maar er moet wel vertrouwen zijn in de politie. Ik denk dat justitie en bepaalde gemeentebesturen moeten beseffen dat agenten beëdigde ambtenaren zijn”, aldus Vincent Houssin van de liberale vakbond.

“Ik denk dat de maatregelen heel duidelijk zijn”, zegt Carlo Medo van de onafhankelijke politievakbond NSPV. “Als er na het ingaan van de avondklok nog mensen op straat zijn, dan is dat heel gemakkelijk te handhaven.” Maar niet alle maatregelen zijn aan strenge controle te onderwerpen, benadrukt hij. “Wat bijvoorbeeld het knuffelcontact betreft, moeten we rekenen op de burgerzin”, aldus Medo. “We roepen de mensen dan ook op om alle maatregelen op te volgen.”

Ook Houssin spreekt over “zeer duidelijke” maatregelen. “Zeker wat het samenscholingsverbod met duidelijke uren betreft”, aldus Houssin. “Qua handhaving is dat dus zeker haalbaar en ik heb begrepen vanuit de Vaste Commissie (de koepel van de lokale politiezones, red.) dat er streng opgetreden zal worden. Dat zal ook het enige signaal zijn dat zal werken.”

Maar het is niet alleen van belang dat mensen de maatregelen goed opvolgen, er moet ook vanuit andere instanties vertrouwen zijn in het werk van de politie. “Ik denk dat justitie en bepaalde gemeentebesturen moeten beseffen dat agenten beëdigde ambtenaren zijn en dat zij de waarheid spreken”, zegt Houssin. Hij verwijst naar gevallen waarbij geen gevolg wordt gegeven aan processen-verbaal omdat men het bijvoorbeeld niet bewezen acht dat de afstandsmaatregelen niet werden nageleefd. “Dat signaal moet de politie wel krijgen, dat er veel vertrouwen is en dat vanuit de gemeentes de GAS-boetes volgen als er pv’s worden opgesteld”, klinkt het. “Ze kunnen moeilijk verwachten dat agenten er met een meter bij gaan staan.”

Houssin roept mensen ook op om respect te tonen voor de politie bij controles. “Die mensen doen ook gewoon maar hun job”, benadrukt hij. “En de politie heeft het ook niet gemakkelijk. Er zijn bij de politie ook veel besmettingen omdat agenten samen in combi’s zitten, op veel plaatsen moeten komen en activiteiten niet altijd in de opperste veilige omstandigheden kunnen gebeuren.” Ook Medo benadrukt dat agenten “meer en meer blootgesteld” worden aan het coronavirus. “Ze moeten ook gezond blijven om andere taken te kunnen uitvoeren: er zijn meer dan alleen COVID-patrouilles.”