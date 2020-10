Lege rekken in Albert Heijnwinkels door brand in distributiecentrum: “Tegen volgende week zijn alle producten opnieuw aangevuld”

Klanten van de supermarktketen Albert Heijn stuiten in verschillende winkels in ons land de afgelopen dagen op lege rekken. Het gevolg van een brand in een distributiecentrum in Tilburg afgelopen woensdag. “Maar tegen volgende week zijn alle producten opnieuw beschikbaar”, klinkt het bij het bedrijf.

Bij de brand in het distributiecentrum van Albert Heijn in het Nederlandse Tilburg afgelopen woensdag raakt niemand gewond, maar de materiële schade was wel aanzienlijk. “Daardoor konden heel wat leveringen niet doorgaan”, aldus woordvoerder Ann Maes. Met als gevolg lege rekken in heel wat Belgische winkels, vooral in de versafdeling. Van hamsteren omwille van de strengere coronamaatregelen is er volgens Maes dan ook geen sprake. “We leggen het probleem uit aan onze klanten met affiches. En tegen volgende week zijn alle producten opnieuw aangevuld”, klinkt het.