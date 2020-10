Mogelijk ruim honderd mensen in Kruisem besmet door huisarts die geen mondmasker droeg: “Onbegrijpelijk en onverantwoord”

Zingem - Een huisarts in het Oost-Vlaamse Kruisem heeft mogelijk ruim honderd patiënten besmet met het coronavirus, door tijdens consultaties geen mondmasker te dragen. De gemeente organiseert nu halsoverkop tests voor de betrokken patiënten.

Eerder was al bekendgeraakt dat Kruisem een extra testcentrum zou oprichten, nadat het aantal besmettingen in de gemeente plots fors stegen. De oorzaak van die stijging blijkt nu te liggen bij de huisarts van de besmette inwoners: L. G. hield de afgelopen weken blijkbaar consultaties zonder daarbij de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het (correct) dragen van een mondmasker.

Schandpaal

Dat bleek nadat de dokter in kwestie een paar dagen geleden zelf een positieve test aflegde. “We werden daarvan op de hoogte gesteld. Meteen werden alle behandelde patiënten beschouwd als hoogrisicocontacten. Het gaat om tientallen mensen”, aldus burgemeester Joop Verzele. “Het niet volgen van de mondmasker-richtlijn is in deze tijden onbegrijpelijk en onverantwoord. Alle betrokken patiënten zijn ondertussen op de hoogte gebracht door de contactonderzoekers en moeten getest worden.”

Volgens Verzele is de bewuste huisarts zich terdege bewust van de grove fout die hij gemaakt heeft. ”Hij heeft toegegeven dat hij geen mondmasker droeg. Ik wil hem niet aan de schandpaal nagelen, maar het niet volgen van de mondmaskerrichtlijn is in deze tijden wel onbegrijpelijk en totaal onverantwoord. Zeker van medische zorgverstrekkers mag je toch meer verwachten.”

Testcentrum opgericht

In allerijl heeft Kruisem een coronatestcentrum opgericht in het ontmoetingscentrum De Griffel in de deelgemeente Ouwegem. “Natuurlijk was het alle hens aan dek om zo snel mogelijk genoeg testcapaciteit te hebben”, benadrukt burgemeester Verzele. “Met het testcentrum willen we tegelijkertijd ook de capaciteit aan coronatests in de regio vergroten en de druk op andere testcentra verminderen.”

